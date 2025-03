Bach, Vivaldi und Händel für Babys und Kleinkinder in Stätzling

Es war eine Premiere in Stätzling – und die war ein voller Erfolg. Fast 150 begeisterte kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten am Sonntag ein Konzert der etwas anderen Art, denn die Musik war vor allem an die Babys und Kleinkinder im Publikum gerichtet. Die Musiker Mariko Umae (Violine) und Gábor Vanyó (Trompete) von den Augsburger Philharmonikern sowie Saori Anraku (Piano) nahmen mit auf eine faszinierende musikalische Reise: Bach, Vivaldi, Händel und auch Ravel. Mal laut, mal leise, mal einfühlsam, und mal mitreißend und doch immer kindgerecht.

