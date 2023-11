Stätzling

17:30 Uhr

Das Etno in Stätzling: Ein Ort, den man gerne aufsucht

Plus Unter den Sportgaststätten der Region verbergen sich echte Geheimtipps – darunter das Etno in Stätzling, das bayerische und internationale Küche mit Einflüssen vom Balkan verbindet.

Von Christine Hornischer

Seit gut einem Jahr ist Dario Tomic Wirt in der Sportgaststätte des FC Stätzling. Die damalige Entscheidung des Vorstands hat sich als genau richtig erwiesen. Sowohl der Wirt als auch der Vorstand des FC Stätzling fühlen sich sehr wohl mit der Wahl. Im Etno, was so viel heißt wie rustikal oder ländlich, sind sowohl die Sportlerinnen und Sportler des FC Stätzling als auch alle Gäste von draußen herzlich willkommen. Ein Holzschild über dem Eingang sorgt für eine herzliche Begrüßung. Dario Tomic hat das umgesetzt, was sich der FCS-Vorsitzende Bernd Kollmannsberger gewünscht hat: Er hat das Sportheim wieder zu einem Ort gemacht, den man gerne aufsucht.

"Letztes Jahr hatten wir beispielsweise drei Faschingsveranstaltungen des ORCC", erzählt Tomic. In diesem Jahr seien es schon zehn Veranstaltungen, weil das Essen und der freundliche Service im Etno den Faschingsverein restlos überzeugt hatten. Auf der Speisekarte finden sich Gerichte wie Kässpatzen, Wiener Schnitzel und Steak neben Cevapcici, Pljeskavica, Duvecreis und Veggie- oder Vegan-Gerichten.

