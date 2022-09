Stätzling

vor 50 Min.

Das "Etno" in Stätzling soll eine Gaststätte für alle sein

Plus Dario und Diane Tomic sind die neuen Wirte in der Sportgaststätte des FC Stätzling. Was sie ihren Gästen alles bieten.

Von Sabine Roth

Nach 16 Jahren sollte wieder ein frischer Wind wehen in der Sportgaststätte, fand der Vorstand des FC Stätzling und suchte nach einem neuen Pächter. Mithilfe der Brauerei Riegele fand man Dario Tomic. "Etno" heißt das Lokal, was soviel heißt wie "Volk" und bedeutet, dass hier Platz für alle sein soll.

