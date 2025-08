Schule trifft Sport

Was haben Floorball, Tennis und Hip-Hop gemeinsam? Es sind Sportarten, die am ersten Sportaktionstag der Grund- und Mittelschule Stätzling-Derching von Schülerinnen und Schüler erprobt werden konnten.

Ein Lehrerteam hatte Kontakte zu Sportvereinen hergestellt und so konnten kompetente Trainerinnen und Trainer für unterschiedlichste Sportarten gefunden werden. Auch Eltern selbst boten vielfältige Kennenlern-Angebote als ausgebildete Trainer an. Auch Lehrkräfte und ehemalige Lehrkräfte hatten abwechslungsreiche Sportstationen vorbereitet. Am Sportaktionstag konnten Schülerinnen und Schüler diese Sportarten unter ihrer Leitung kennenlernen.

„Das war supertoll!“, meinte ein Erstklässler, der mit allen Erst- und Zweitklässlern den Tag in Derching erlebte. Flagfootball kam bei einigen Achtklässlern besonders gut an – vielleicht wollen sie bald an einem Probetraining im Verein teilnehmen. In drei Trainingseinheiten am Vormittag sammelten die Schülerinnen und Schüler zahlreiche sportliche Erfahrungen. Sie konnten eine Abwechslung aus Mannschaftssport, Tanz, Konditions- und Geschicklichkeitssport in altersgemischten Schülergruppen erleben. Für die Erfrischung nach körperlicher Anstrengung sorgten der Förderverein „Cornucopia“ sowie der Elternbeirat der Schule. Sie kümmerten sich um frisch geschnittenes Gemüse und Obst. Auch ermöglichten sie den Bustransfer einzelner Klassen zu den beiden Veranstaltungsorten Stätzling und Derching.

Die Schule schärfte an diesem Tag ihr Profil Sport und vermittelte Freude an der Bewegung für das Leben.

