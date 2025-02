Die Freiwillige Feuerwehr Stätzling bekommt einen neuen Vorstand

Bei der 147. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stätzling ist ein neuer Vorstand gewählt worden. Der bisherige erste Vorstand Bernhard Braunmüller informierte zu Beginn seiner Berichtes, dass er aus privaten Gründen nicht mehr kandidieren wird. Stattdessen wurde Sascha Wieser als neuer Vorstandsvorsitzender gewählt. Ihm zur Seite stehen: Günther Strasser (2. Vorstand), Sandra Mair (1. Kassenwartin), Katrin Strasser (2. Kassenwartin), Manfred Heinzel und Michael Schober (beide Beisitzer), Markus Winterholler, Wolfgang Seifert und Sebastian Schwandtner (Fahnenabgeordnete), Annika Loibl (Schriftführerin), Manfred Landherr und Bernd Mair (Kassenprüfer). Die Jugendfeuerwehr wurde nun einer jüngeren Generation in die Hand gegeben und wird zukünftig von Jakob Hans geleitet.

Kommandant Jürgen Mair berichtete bei der Jahreshauptversammlung von einem ereignisreichen Jahr 2024. Das Hochwasser war auch für die Freiwillige Feuerwehr Stätzling eine Herausforderung. Insgesamt konnten 153 abgearbeitete Einsätze verzeichnet werden. Diese setzen sich gefolgt zusammen: 93 Einsätze entfielen auf das Hochwasser, 14 Brandeinsätze, eine Reanimation, 29 technische Hilfeleistungen, 13 Brandmeldeanlagen und zwei Tierrettungen. Mair bedankte sich in seiner Rede bei seiner Mannschaft für das Engagement und die Bereitschaft.

Außerdem wurde von der erfolgreich abgeschlossenen Grundausbildung berichtet. Geführt wurde diese federführend von der Freiwilligen Feuerwehr Stätzling. In diesem Grundausbildungslehrgang wurden Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Stätzling, Wulfertshausen, Derching und Haberskirch ausgebildet. Bis zum 150. Gründungsfest soll zudem eine neue Vereinsfahne beschafft werden, weil die alte nicht mehr erhaltungsfähig ist, so 2. Kommandant Christian Braunmüller. Im Grußwort von Manfred Losinger, stellvertretender Landrat und Feuerwehrpfleger, kündigte er eine Spende für die neue Fahne in Höhe von 500 Euro an. Zudem wurden Rainer Kienast für 60 Jahre Mitgliedschaft und Michael Schober für seine langjährige Arbeit als Jugendwart geehrt. (AZ)