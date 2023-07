Ein beispielhaftes Ehrenamt in der Kita St. Georg

Plus Seit 25 Jahren engagiert sich Josef Kirmair mit seinem Fachwissen für die Stätzlinger Einrichtung. Dafür wird er jetzt von der Bayerischen Staatsregierung besonders geehrt.

Eine Woche lang ist Josef Kirmair jetzt auf der Internetseite der Ehrenamtsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung unter der Rubrik "Ehrenamt der Woche" zu sehen sein. Mit seinem Fachwissen, das er sich im Berufsleben und seinem vorherigen Engagement als Mentor in Schulen aneignete, unterstützt er die Kindertagesstätte St. Georg in Friedberg-Stätzling. Somit stellt er ein Beispiel für Menschen dar, die sich ebenfalls ehrenamtlich engagieren möchten. Mit einer Stofftasche gefüllt mit kleinen Geschenken dankte die aus München angereiste Eva Gottstein ihm für sein inzwischen 25-jähriges Engagement.

Mit dem Lied "Wir sind alle hier" und einer Blume, in der viele Schilder mit Eigenschaften für einen "Helden" steckten, dankten die Kinder der Kita Stätzling Josef Kirmair für seine Tätigkeit. Fast täglich erhält der 67-jährige Kirmair einen Anruf der Leiterin Marisa Abbrancati, die er acht bis zehn Stunden pro Woche von Verwaltungstätigkeiten entlastet und ihr mehr Zeit für die erzieherischen Aufgaben ermöglicht. Immer zahlreicher werden die Verwaltungsaufgaben in der Kita, weiß Kirchenpfleger Peter Gürtler, der Kirmair für diese Aufgabe gewonnen hatte.