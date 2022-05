Frau beobachtet Unfall: Verursacher flieht

In Stätzling fährt ein Kleintransporter gegen den Außenspiegel eines anderen Fahrzeuges und entfernt sich unerlaubt. Eine Frau beobachtet den Zusammenstoß.

Eine Frau hat am Dienstag in Stätzling einen Unfall beobachtet. In der Haberskircher Straße fuhr gegen 7.25 Uhr ein orangefarbener Kleintransporter gegen einen anderen Kleintransporter der Marke Nissan.

Auto in Stätzling angefahren: Polizei sucht Zeugen

Das beschädigte Fahrzeug stand auf Höhe des Kindergartens. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro, um welchen sich der Fahrer oder die Fahrerin laut Polizei aber nicht kümmerte. Stattdessen fuhr der Wagen nach dem Verkehrsunfall weiter.

Hinweise werden von der Polizei Friedberg telefonisch unter 0821 3231710 entgegengenommen. (AZ)