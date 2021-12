Glatte Straße: Junge Autofahrerin kommt ins Schleudern

Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr vor Stätzling verliert eine 24-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und kracht in einen entgegenkommenden Pkw.

Mit dem Schrecken kamen beide Beteiligten eines Unfalls davon, der sich am Freitagabend gegen 18.10 Uhr am Kreisverkehr zwischen der Südtiroler Straße und der St.-Anton-Straße in Stätzling ereignete. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus dem Kreisel auf die AIC25 in Richtung Friedberg auffahren. Dabei kam sie laut Polizei auf schneeglatter Straße ins Schleudern, sodass sie mit ihrer linken Heckseite auf die Frontachse des entgegenkommenden Pkws krachte und im Anschluss in den Graben rutschte.

Am entgegenkommenden Auto bricht die Achse

In Folge der Kollision brach die Frontachse des entgegenkommenden Pkws. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9000 Euro. (AZ)