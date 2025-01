Michael Achinger ist mit 90 Jahren topfit

„Mein Kompliment“ sagte Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann bei seinem Besuch in Stätzling zum Jubilar Michael Achinger. Dieser hatte das 90. Lebensjahr vollendet und sprüht nur so vor Unternehmungsgeist. Sowohl in geistiger wie körperlicher Hinsicht beeindruckte der frühere Chef des bekannten eigenen Ingenieurbüros seine Gratulanten. Der allein lebende Senior verwaltet immer noch Haus und Hof mit großem Garten und wird auch durch seine zahlreichen Aktivitäten bewundert. Jeden Donnerstag steht er beim Tennisclub Friedberg mit seiner von ihm organisierten „Jung-SeniorInnen-Runde“ auf dem Court oder in der Halle und schlägt dort als deutlich Ältester zwei Stunden lang auf. Ein anderer Tag der Woche gehört dem Golfsport und da ist er ebenfalls der Senior unter den aktiven Teilnehmern. Seine Fitness beweist der ehemalige Augsburger Ski-Langlauf-Stadtmeister auch beim Bergwandern und durch regelmäßige Besuche bei Tanzveranstaltungen nicht nur im Fasching. Und seine weitere Leidenschaft, das Alpin-Skifahren, hat er erst im vergangenen Jahr aufgegeben. Der gebürtige Augsburger, der im Jahre 1980 sich in Stätzling mit seinem Büro niederließ, erfreut sich auch am Gesang und ist als kräftiger Tenor aktives Mitglied im Stätzlinger Kirchenchor.

