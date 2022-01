Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein Autofahrer biegt in Stätzling nach links ab und übersieht dabei eine Frau auf ihrem Fahrrad. Pkw und Rad stoßen zusammen, die Frau stürzt.

Auf der Pfarrer-Belzer-Straße in Stätzling hat ein Autofahrer am Dienstag laut Polizei eine Radlerin übersehen und so einen Unfall verursacht. Er bog laut Polizei gegen 12.30 Uhr von der Otte-von-Stetzlingen-Straße nach links ab.

Die Frau fuhr auf dem Radfahrstreifen und hatte Vorfahrt. Beim Zusammenstoß mit dem Auto stürzte sie und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen liegt der Sachschaden bei etwa 700 Euro. (AZ)