Stätzling

09:09 Uhr

Technischer Defekt: Mann löscht brennende Spülmaschine mit Wassereimer

In Stätzling gerät eine Spülmaschine am Donnerstag in Brand. Der Wohnungsinhaber reagiert schnell. Die Feuerwehr erledigt den Rest.

Eine Spülmaschine hat am Donnerstag einen Brand in Stätzling ausgelöst. Gegen 21.20 Uhr fing das Gerät in der Straße Am Scheidacker aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Der Rauchmelder schlug an, alle Bewohner und Bewohnerinnen konnten das Haus verlassen. Der Wohnungsinhaber löschte mit einem Wassereimer die Maschine. Die Freiwillige Feuerwehr Stätzling holte im Anschluss die Maschine aus dem Haus und löschte diese ab. Es entstand kein Personenschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. (AZ)

