Vom Unwetter verwüstet: Spendenaktion für die St. Georg Kita in Stätzling

Das Unwetter Ende August hat die Kindertagesstätte St. Georg in Stätzling massiv verwüstet. Mit einer Spendenaktion versuchen Myriam Schaudt und Marisa Abbrancati, zu helfen.

Der sintflutartige Regen am 26. August hat der Kindertagesstätte St. Georg in Stätzling erheblich zugesetzt. Mit der Feuerwehr und dem Elternbeirat ist Kita-Leiterin Marisa Abbrancati damals am Tag nach dem Unwetter durch den Kindergarten gegangen, um entstandene Schäden für die Versicherung zu dokumentieren. Doch dann kam der Schock: Aus Kostengründen wurde für die Kita keine Elementarversicherung abgeschlossen - die Einrichtung muss alles selbst bezahlen.

"Wir haben alle gute Miene gezeigt und einen Plan erarbeitet", berichtet Abbrancanti. Alle Familien haben ihre Unterstützung angeboten. Myriam Schaudt vom Elternbeirat sammelt über die Onlineplattform GoFundMe Spenden. 20.000 Euro sollen mindestens zusammenkommen. "Durch Social Media und Flyer in verschiedenen Läden versuchen wir, auf das Problem aufmerksam zu machen", sagt sie. Bei einem Friseur und auch im Edeka in Stätzling macht die engagierte Mutter aufmerksam. Über jede Spende sind sie dankbar, wer mit den Bezahlmethoden auf der Plattform nicht zurecht kommt, kann auch eine Überweisung tätigen.

Angst vor Schimmel in der Kita St. Georg

Durch das Unwetter am 26. August 2023 ist das Untergeschoss des Gebäudes geflutet worden. Wie viele andere Gebäude in der Region ist auch die Kindertagesstätte St. Georg durch die Menge an Regen beschädigt worden. Viele Spielsachen, Tische, Stühle, Bausteine und die Kindergarderobe sind nicht mehr nutzbar. Die meisten Gegenstände sind aus Holz. Die Angst vor Schimmelbefall ist groß. Weil eine Gefährdung der Gesundheit unbedingt ausgeschlossen werden muss, ladeten die meisten Dinge auf dem Sperrmüll.

Im Keller war der Raum für die Krippe. Diese ist nun auf einen anderen Raum ausgewichen. Ebenfalls waren im Keller die Räume für Therapie und Lernwerkstatt untergebracht. Auch die Vorschule hat in der unteren Etage stattgefunden. "Die ruhige Arbeit fehlt den Kindern, das merkt man", erklärt Abbrancati.

Feuerwehr Stätzling St. Georg Kindertagesstätte Die Stätzlinger Feuerwehr hilft, den vollgelaufenen Keller der St. Georg Kindertagesstätte nach dem Sturm am 26.08.23 auszupumpen. Foto: Marisa Abbrancati

Da der ebenfalls im Untergeschoss gelegene Bewegungsraum als Schlaförtlichkeit für die Krippe umfunktioniert wurde, fehlt auch da der Platz. Glücklicherweise hat der Kindergarten einen großen Garten, bei schlechtem Wetter wird sich die Nutzung davon in den kommenden Wochen jedoch schwierig gestalten.

Auch über Sachspenden freut sich die Kindertagesstätte Stätzling. "Gut erhaltene Spielwaren wie Bauklötze oder Gesellschaftsspiele nehmen wir sehr gerne, bei Möbeln sind uns aufgrund von Brandschutzverordnungen die Hände gebunden." Das Ziel ist es, den Kindern, die die Kita besuchen, wieder eine Wohlfühlatmosphäre zu bieten. Gemeinsam mit der Hilfe von vielen möchten Schaudt und Abbrancati das schaffen. (AZ)

Info: Einen Link zur Spendenaktion gibt es unter https://gf.me/v/c/mdcp/hilfe-fur-die-kita-st-georg-statzling.