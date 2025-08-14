Stahlkugel durchschlägt Auto-Fenster

Ein Stahlkugel durchschlug plötzlich die Seitenscheibe eines fahrenden Autos. Dieser gefährliche Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr. Der Geschädigte fuhr auf der Ortsverbindungsstraße von Adelzhausen in Richtung Landmannsdorf. Kurz nachdem er den dort ansässigen Schweinestall passierte, zerbrach plötzlich die Beifahrerscheibe seines Skoda. Nach Fahrtende fand der Geschädigte im Fußraum der Beifahrerseite eine Stahlkugel. Die Polizeiinspektion Friedberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0821/323-1710. (AZ)

