Lkw fährt in Sicherungsfahrzeug: Langer Stau auf A8 am Freitagmorgen

Am frühen Freitagmorgen gab es in Fahrtrichtung München einen langen Stau auf der A8, zwischen Augsburg-Ost und Kirchholz. Autofahrerinnen und Autofahrer benötigten zu früher Stunde Geduld, mehr als 30 Minuten länger dauerte die Fahrt an dieser Stelle. Ein Lastwagenfahrer war in eine Baustelle gefahren.

Unfall auf A8 bei Augsburg: Lastwagenfahrer übersieht Baustelle und reißt sich Dieseltank auf

Wie die Autobahnpolizei Gersthofen auf Nachfrage mitteilt, hatte der Lastwagenfahrer die Baustelle übersehen. Diese steht nicht im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall vom Dienstag, in diesem Bereich werden derzeit die Betonplatten ausgetauscht. Auf der rechten Spur befand sich dafür ein Sicherungsfahrzeug. Erst im letzten Moment reagierte der Fahrer, zog auf die mittlere Spur, touchierte dabei allerdings das Fahrzeug und riss sich den Dieseltank auf.

Weil dabei Diesel ausfloss und im angrenzenden Erdreich versickerte, musste die kontaminierte Erde ausgehoben werden. Bis in den Vormittag war die rechte Spur deshalb gesperrt, die Folge war ein Stau mit erheblicher Verzögerung für die betroffenen Verkehrsteilnehmenden. Am Lastwagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro, an der Fahrbahn zudem ein Schaden von rund 10.000 Euro.