Unfall auf der A8 in Richtung München führt zu Stau bei Odelzhausen

Am Dienstagmorgen kollidieren auf der A8 in Richtung München zwischen Odelzhausen und Sulzemoos mehrere Autos. Die Insassen werden nur leicht verletzt.

Fünf Autos sind am Dienstag gegen 7 Uhr auf der A8 in Richtung München zwischen Odelzhausen und Sulzemoos miteinander kollidiert. Dabei wurden die Insassen leicht verletzt. In der Folge wurden nach Angaben der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck die linke und die mittlere der drei Spuren gesperrt, Autofahrer können aber über die rechte Spur und den Standstreifen ausweichen. Weitere Informationen konnte die Polizei vorerst nicht mitteilen. (ddur)