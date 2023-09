Unfall bei Odelzhausen: A8 in Richtung München wieder frei

Am Dienstagmorgen kollidieren auf der A8 in Richtung München zwischen Odelzhausen und Sulzemoos mehrere Autos. Die Insassen werden nur leicht verletzt.

Fünf Autos sind am Dienstag kurz vor 7 Uhr auf der A8 in Richtung München zwischen Odelzhausen und Sulzemoos miteinander kollidiert. Dabei wurden die Insassen leicht verletzt. In der Folge wurden nach Angaben der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck die linke und die mittlere der drei Spuren gesperrt. Gegen 8.40 Uhr wurde die Strecke wieder komplett freigegeben. (ddur)