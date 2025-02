Bacherleh-Schützen verleihen Nadeln für Leistung und Vereinstreue

Bei der Generalversammlung der Steinacher Bacherlehschützen gab es zahlreiche Ehrungen für Leistungen und Vereinstreue. Bürgermeister Helmut Luichtl stellte fest, dass die aktive Vereinsjugend ein gutes Zeichen dafür sei, dass es mit dem Verein weitergeht. Ebenso lobte der 3. Gauschützenmeister Franz Eppeneder die Investionen in die Jugendarbeit.

Anlässlich seines 70. Geburtstag wurde der Jugendleiter Lorenz Kalz für sein Engagement im Verein vom Vereinsvorstand zum Ehrenmitglied ernannt. Dem Sportleiterbericht von Reinhard Heinzelmann waren Lobesworte für die 1. Luftgewehr-Mannschaft zu entnehmen, die die vergangene Saison 2023/2024 ungeschlagen beendet haben und nach dem Aufstieg ebenso in die neue Saison gestartet sind und aktuell auf dem 1. Platz der A-Klasse stehen. Gegensätzlich lief es bei der 2. Luftgewehr-Mannschaft, welche aktuell personell geschwächt dasteht.

Es folgten die Ehrungen des Jahres 2025. Die Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Richard Menhart, Ingeborg und Werner Schrom. Die Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft wurde an Heidi Müller, Adolf Jahn und Thomas Glas verliehen. Für 50-jährige Vereinstreue wurden Bruno Gebauer und Georg Sepp geehrt. Die Ehrennadel für unglaubliche 60-Jahre Mitgliedschaft wurde an Hermann Hoffmann und Josef Jahn verliehen.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurden die großen Leistungsnadeln des DSB verliehen. Die große Nadel in Bronze wurde an Michael Sepp und Martin Sepp verliehen. Markus Sepp durfte sich über die Nadel in Silber freuen. Die große goldene Nadel wurde an Sophia Tenta, Anna-Lena Oswald, Quirin Oswald, Stefanie Söhl und Andreas Oswald, Matthias Müller, Max Schweiger, Jürgen Söhl und Lorenz Kalz verliehen. (Michael Sepp)

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.