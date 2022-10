Steinach

Fahrt unter Drogen endet in Verkehrskontrolle

In Steinach wurden bei einem Autofahrer drogentypische Merkmale festgestellt.

Bei einem jungen Pkw-Fahrer werden am Mittwoch in einer Verkehrskontrolle in Steinach drogentypische Merkmale festgestellt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

In der Münchner Straße in Steinach wurde am Mittwoch bei einem jungen Autofahrer gegen 19 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei konnten die Polizeibeamten beim Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Den jungen Pkw-Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)

