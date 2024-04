Steindorf

12:00 Uhr

1,8 Millionen Euro für schnelleres Internet in Steindorf

Plus Gute Nachrichten für Steindorf: Ab Herbst könnte hier bereits der Glasfaserausbau starten. Wer profitiert von dem schnelleren Internet?

Von Brigitte Glas

Schnelles Internet auf dem Land soll schon bald Wirk­lich­keit werden, so der Wunsch vieler Bürgermeister. Steindorf kommt diesem Ziel jetzt schneller näher als gedacht: Die kleinste Gemeinde im Landkreis bekommt eine För­de­rung in Höhe von 1.771.306 Euro, das entspricht 90 Prozent der Ge­samtsumme. Die Gemeinde muss selbst dann nur noch 200.000 Euro aufbringen, statt zwei Millionen. Steindorfs Bürgermeister Paul We­cker übernahm im Finanzminis­te­rium in München von Finanz­minis­ter Albert Füracker selbst den Be­scheid. Dieser bedeute „einen gro­ßen Schritt für Steindorf“, so We­cker.

Alle Steindorfer Ortsteile bekommen schnelleres Internet

Mit den knapp 1,8 Millionen Euro bekommen alle Grundstücke in al­len Ortsteilen der Gemeinde einen Glasfaseranschluss und damit die Möglichkeit jedes Haus mit Hoch­ge­schwindigkeitsinternet zu ver­sorgen. „Das ist ein riesiger Schritt in die digitale Zukunft in Steindorf und hilft dabei, dem großen Ziel einer flächendeckenden Gigabit­versorgung im gesamten Freistaat Bayern wieder ein deutliches Stück näherzukommen“, sagte Land­tagsabgeordneter Peter Tomasch­ko, über dieses Projekt, das er stark un­terstützte. Der Glasfaser­ausbau in Steindorf wird voraus­sichtlich diesen Herbst, spätestens aber im kommenden Frühjahr, be­ginnen und soll innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein.

