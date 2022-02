Bald starten die Bauarbeiten für das Gesundheitszentrum Steindorf

Plus Die Pläne für die Steindorfer Wohlfühloase werden konkret. Demnächst sollen die Bauarbeiten losgehen. Therapie, Geburtshilfe: Was dort geboten sein wird.

Im Moment sprießt noch das zarte Grün des Winterweizens auf dem Acker im Norden von Steindorf, gleich neben dem neuen Wohngebiet zwischen Schulstraße und Hausener Straße. Doch Christine Bergmair freut sich schon, wenn die Bagger kommen können. Denn gemeinsam mit ihren Eltern möchte sie auf dem rund 12.000 m² großen Areal einen Wohlfühlort mit einem Gesundheitszentrum, einem Gasthaus mit Hotel und Veranstaltungssaal sowie einer Lebensmittelmanufaktur bauen.