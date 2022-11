Beliebter Kipferlmarkt auf Schloss Hofhegnenberg findet wieder statt

Plus 100 Kilo Plätzchen aus der Schlossküche: Hofhegnendorf bereitet sich auf den Kipferlmarkt im Dezember vor. Seit dem letzten Markt 2019 hat sich einiges geändert.

Zentnerweise Mehl und Zucker haben die Löws bestellt. Dazu Vanille, Nüsse, Milch. Die Eier der hofeigenen Hühner reichen nicht aus - für die 100 Kilogramm Kipferl, die gebacken werden. Peter und Clara Löw veranstalten heuer wieder ihren Weihnachtsmarkt auf Schloss Hofhegnenberg, nach zwei Jahren Pause durch die Pandemie. Seitdem hat sich einiges geändert.