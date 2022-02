Das Kinderhaus in Steindorf wird erweitert

Plus Auch die kleinste Gemeinde im Landkreis wächst. Um den ebenfalls steigenden Bedarf bei der Kinderbetreuung zu decken, will Steindorf nun anbauen.

Wie soll es mit dem Kin­derhaus St. Stephan weiter­ge­hen? Zurzeit läuft der Betrieb rund, aber um für die Zukunft gut gerüs­tet zu sein, war das Büro SAGS aus Augsburg beauftragt, eine Prog­nose für den Bedarf an Be­treu­ungsplätzen für die nächsten Jahre zu erstellen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Der Bedarf wird steigen, sodass das bestehende Gebäude nicht mehr ausreicht. Die Merchinger Archi­tek­tin Sabine Vareille stellte das von ihr im Rahmen der beauftragten Machbarkeitsstudie erstellte Kon­zept vor.