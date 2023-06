Friedhofsgebühren in Steindorf steigen

Um den Friedhof kostendeckend zu betreiben, hebt Steindorf die Gebühren an. Diese treten bereits jetzt, ab Juni 2023, in Kraft.

Nicht nur das Leben wird immer teurer, sondern auch das Sterben. Der Gemeinderat musste sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Neufestsetzung der Friedhofs­gebühren befassen. Diese steigen - und das bereits ab Juni 2023. Nach einge­hen­der Diskussion einigten sich die Räte auf folgende Sätze: Die Ge­bühr für das Grabnutzungsrecht beträgt für die normale Ruhefrist von zehn Jahren für alle Gräber ohne Unterschied der Größe neun Euro pro Quadratmeter und Jahr. Für die Benutzung des Leichen­hauses sind 150 Euro ohne Reini­gung zu entrichten.

In Steindorf sind 164 Grabstätten vergeben

Die neuen Ge­bühren sind ab Juni zu be­zah­len, werden aber erst bei einer neuen Grabnutzung für zehn Jah­re fällig. Sollte das Grabrecht vor­zeitig zurückgegeben werden, er­folgt keine Rückzahlung. Laut Bür­germeister Paul Wecker liegen diese Gebühren weit unter denen von Mering, Merching oder Schmie­chen. Friedhöfe müssen kostendeckend betrieben werden. Die alte Kalkulation war nun Ende 2022 ausgelaufen, sodass die Ver­waltung eine neue erarbeitet hat. Die Räte beschlossen gering­fügig höhere Sätze. Von dem Geld müssen die Friedhöfe instand ge­halten werden. Im nächsten Schritt ste­hen Sanierungen der Friedhofs­mauern an.

Die Friedhöfe in Steindorf, Hausen und Eresried werden auch in der neuen Kalkulation als eine Bestat­tungsanlage geführt. Derzeit sind im Friedhof Steindorf 164 Grab­stät­ten vergeben, im Friedhof Hau­sen sind es 45 und im Fried­hof Eresried 32. Die Besonderheit auf allen Friedhöfen ist, dass die Gebühren für das Grabnutzungs­recht für die normale Ruhefrist von zehn Jahren, für alle Gräber ohne Unterschied in der Größe je Qua­dratmeter und Jahr berechnet wird. Die Gesamtgrabfläche auf allen drei Friedhöfen beträgt 686 Quadratmeter und dient als Be­rechnungsfaktor bei der Ermittlung der Gebühr pro Quadratmeter Grabfläche.