Gemeinderat Steindorf veröffentlicht Unterlagen für Bürger früher

Plus Mehr Transparenz soll bei allen Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft Mering herrschen. Dafür müssen Beschlussvorlagen 48 Stunden vor der Sitzung einsehbar sein.

Die Beschlussvorlagen für den Steindorfer Gemeinderat sollen im Bürgerinformations­sys­tem künftig 48 Stunden, statt bis­her 24 Stunden, vor den Gemein­deratssitzungen veröffentlicht wer­den. Der Gemeinderat stimmte dem in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu.