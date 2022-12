Steindorf-Hofhegnenberg

18:30 Uhr

150 Kilo Plätzchen werden auf Kipferlmarkt Hofhegnenberg verkauft

Der Kipferlmarkt auf Schloss Hofhegnenberg übertraf alle Erwartungen. An allen Ständen bildeten sich sofort lange Schlangen.

Plus Der Schlosshof öffnet sich für den guten Zweck am zweiten Adventswochenende ausnahmsweise für die Bevölkerung. Und die Massen strömen herbei.

Am zweiten Ad­ventswochenende strömen die Be­sucher nach Schloss Hofheg­nenberg zum Hofer Kipferlmarkt. Seit über 20 Jahren ist das so gewesen – und dann musste der kleine, aber feine Weihnachts­markt zweimal pandemiebedingt ausfallen. So war es span­nend, wie es diesmal laufen wür­de. „Wir lassen es einfach auf uns zukommen, ob sich die Leute wie früher hier treffen wollen, oder ob sie noch Bedenken haben“, sagte Clara Löw, die Schlossherrin.

