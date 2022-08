Steindorf/Kissing

06:00 Uhr

Zwei Steindorfer retten verletzte Graugans vom Auensee

Die Steindorfer Dagmar Schild und Ludwig Eder helfen, wenn Tiere verletzt oder in Not sind. Hier die verletzte Graugans vom Kissinger Auensee.

Plus Ein Hilferuf vom Auensee ereilt Ludwig Eder und seine Frau Dagmar Schild. Immer wieder verletzen Angelhaken die Tiere.

Von Christine Hornischer

Aufgeregtes Geschnatter war am Kissinger Auensee zu hören. Eine Graugans hatte durch eine verhedderte Angelleine gefesselte Füße und konnte nicht laufen. Ludwig Eder und seine Frau Dagmar Schild von der Tierhilfe Augsburg – Eurasburg – Steindorf in Steindorf, die in der Region bekannt dafür sind, verunglückten und in Not geratenen Tieren zu helfen, wurden sofort angerufen. Auch die Polizei wurde alarmiert, die den Jäger Josef Asam informierte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen