Laden zum Verschnaufen ein: Gartenfreunde stellen Sitzbänke auf

Plus Die Steindorfer Josef Klotz und Siegfried Steinbrecher versorgen alle fünf Ortsteile mit Sitzgelegenheiten für Spaziergänger. Wo diese aufgestellt sind.

Immer wieder wird der Wunsch nach mehr Sitzbänken an Spazierwegen geäußert. Oft ist es eine Frage der Finanzierung, oder es findet sich niemand, der sich der Sache annimmt. In Steindorf und seinen Gemeindeteilen können sich Spaziergängerinnen und Spaziergänger freuen, denn der dortige Verein der Gartenfreunde wurde von sich aus aktiv.