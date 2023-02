Landjugend Hofhegnenberg übernimmt das Sportheim

Plus Jetzt steht es fest: Das Sportheim kann wieder geöffnet werden. Auch der Gemeinderat stimmt dem zu.

Die Bewirtung für das Sportheim übernimmt ab April die Landjugend Hofheg­nen­berg. Der Gemeinderat hat das in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Jugendlichen wollen die Räume für sich selbst als Vereinsheim nut­zen, sie aber auch den anderen Vereinen für ihre Veranstaltungen öffnen und auch bewirten.