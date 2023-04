Landjugend renoviert das Sportheim Hofhegnenberg

Die Gemeinde stellt das Material, die Landjugend packt an. Damit am Sportplatz von Hofhegnenberg bald wieder die Geselligkeit Einzug hält.

Das Sportheim Hofheg­nenberg kann wieder geöffnet wer­den, weil die dortige Landju­gend die Bewirtung übernimmt. Der Gemeinde­rat hatte das im Februar einstim­mig beschlossen. Bis die Gesellig­keit im Sportheim wieder einzieht, müssen allerdings noch einige Re­novierungsarbeiten gemacht wer­den.

Dazu hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einiges beschlossen, und das alles wieder einstimmig. So sollen die Wände im Gastraum und der Küche neu gestrichen werden. Die Gemeinde hat bereits ein Angebot für Farbe und Kleinmaterial von der Firma Dentinger. Die Arbeiten über­nimmt die Landjugend.

Für die Reparatur des Linoleums und des Estrichs in der Küchen auf knapp zwei Quadratmetern soll die Firma Weigl aus Moorenweis ein Ange­bot vorlegen. Die Beleuchtung in Gastraum und Küche ist ebenfalls in die Jahre gekommen. Für eini­ge Lampen gibt es längst keine Er­satzteile mehr. Die Firma Tho­mas Lichtenstern aus Steindorf soll neue Lampen liefern. Die Landjugend bringt sie an.

Die Küche im Sportheim Hofhegnenberg braucht eine Erneuerung

Die Kü­chenzeile wurde vor Jahrzehnten gebraucht erworben und einge­baut. Höchste Zeit, sie zu erset­zen, wie die Räte meinten. Es soll jetzt ein Angebot von der Firma Huber in Steinbach eingeholt wer­den, da diese Firma auch die Kü­che ins neue Feuerwehrhaus ein­baut. Professionelle Hilfe ist für das undichte Dach und den durch Vandalismus beschädigte Ein­gangs­bereich sowie für die Über­prüfung der Verglasung des Win­tergartens notwendig. Auf die Ge­meinde kommt einiges an Kosten zu. Die Räte waren sich aber ei­nig, dass alle Maßnahmen zur Erhaltung und weiteren Nutzung des Sportheims unbedingt not­wendig sind. Bürgermeister Paul Wecker bedankte sich bei der Landjugend ausdrücklich für ihr Engagement. Schließlich kommt auf sie viel Arbeit zu.

Weiterer Beschluss: Das "Koope­ra­tionsprojekt Gemeinwesen­ar­beit" mit den südlichen Gemein­den soll fortgesetzt werden. Die Kosten von etwa 4000 Euro hat der Gemeinderat bewilligt. In den vergangenen drei Jahren wurden die Kosten für die in Zusammen­arbeit mit den Gemeinden Stein­dorf, Egling, Weil, Windach und Eresing beschäftigte Gemeinwohlmanagerin Birgit Gah­lert über Fördermittel getragen. Diese sind jetzt ausgelaufen und die beteiligten Gemeinden müs­sen sie anteilsmäßig tragen. Birgit Gahlert unterstützt die Bürger in allen Fragen der Pflegebedürf­tig­keit und berät in allen organisa­to­rischen und finanziellen Proble­men. Die Steindorfer hätten regen Gebrauch von diesem Angebot gemacht, so der Bürgermeister. Für das kommende Jahr über­nimmt die Gemeinde nun die Kos­ten. Dann soll neu entschieden werden.