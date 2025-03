Braucht Steindorf einen Quartiersmanager?

Es gibt auch in Steindorf Angebote für Senioren, wie Veranstaltungen oder auch Beratungen. Aber, wie überall, könnte es doch noch mehr sein. Ein Quartiersmanager oder eine Quartiersmanagerin könnte alle Beratungen koordinieren und auch selbst Veranstaltungen oder neue Angebote bereitstellen. In Ried läuft das seit Jahren bestens und auch Mering hat dafür im Januar eine Kraft angestellt. Kommt so eine Stelle auch für Steindorf infrage? Darüber diskutierte der Gemeinderat.

