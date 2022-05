Moped gegen Pkw: 3700 Euro Sachschaden

Ein Zusammenstoß auf der Steindorfer Hauptstraße verläuft ohne Verletzte.

Am Freitagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Steindorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem Toyota die Hauptstraße in östliche Richtung. Ein aus dem Heinrichshofener Weg in Richtung Schulstraße fahrender 19-jähriger Mopedfahrer habe laut Polizei den von links kommenden Toyota übersehen und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3700 Euro. (AZ)