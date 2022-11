Steindorfer Firma OilQuick wird mehrfach ausgezeichnet

Die Pioniere aus Steindorf setzen auf revolutionäre Technologien und präsentieren ihr innovativstes Produkt auf der Baumaschinenmesse Bauma.

Ein ganz neues Produkt präsentierte OilQuick aus Steindorf auf der Baumaschinenmesse (Bauma) in München. Die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte ist auf dem Gebiet der Bauwirtschaft die größte und wohl bedeutendste Fachmesse der Welt. Das Steindorfer Unternehmen, das vollhydraulische Schnellwechselsysteme herstellt, zeigte den "Tiltrotator", der schwenkt und rotiert in einem.

Das macht einen Bagger zu einer multifunktionellen Maschine. Diese innovative Technik kommt am Markt gut an, so Geschäftsführer Stefan Schauer. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels haben diese technologisch führenden Produkte für die Baubranche viele Vorteile. Von der Fahrerkabine eines Baufahrzeugs aus kann man mit den neuesten hydraulischen Geräten binnen weniger Sekunden die Werkzeuge wechseln und um Hindernisse herumgraben, verfüllen und untergrundschonend modellieren.

Die Firma OilQuick ist Marktführer in ihrer Branche

In Steindorf wird alles selbst entwickelt und produziert und anschließend vermarktet und verkauft. Ingenieure und Entwickler sind deshalb sehr gefragt. "Wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die etwas bewirken wollen und für Neues offen sind", so der Geschäftsführer Stefan Schauer. Bis zu 5000 Schnellwechsler werden heute bei der OilQuick Deutschland im Jahr produziert. Geliefert wird nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz sowie nach Polen. Das Unternehmen beschäftigt über 150 Mitarbeiter und ist Marktführer in seiner Branche.

Diverse Auszeichnungen konnte OilQuick in den letzten Jahren schon gewinnen. Dazu gehören der German Design Award Special und der German Innovation Award. Jetzt auf der Bauma wurde das Unternehmen mit dem Preis für Machines in Construction (MiC) 4.0 und von der Berufsgenossenschaft für Bau erneut mit dem EuroTest-Preis 2022 für herausragende Leistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz ausgezeichnet.