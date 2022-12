Steindorf hat mit OilQuick eine Vorzeigefirma

Die Pioniere aus Steindorf setzen auf revolutionäre Technologien und werden auf Fachmesse erneut ausgezeichnet.

Ein neues Produkt präsentierte die Firma OilQuick aus Steindorf auf der Baumaschinenmesse (Bauma) in München. Das Unternehmen, das voll hydraulische Schnellwechselsysteme herstellt, zeigte dort den "Tiltrotator", der schwenkt und rotiert in einem. Auch dank der Gewerbesteuerzahlungen des Vorzeigeunternehmens verfügt die Gemeinde Steindorf über den finanziellen Spielraum für geplante Projekte.

Die Neuentwicklung aus dem Hause OilQuick macht einen Bagger zu einer multifunktionalen Maschine. Denn von der Fahrerkabine eines Baufahrzeugs aus kann man mit den neuesten hydraulischen Geräten binnen weniger Sekunden die Werkzeuge wechseln und um Hindernisse herumgraben, verfüllen und untergrundschonend modellieren. Dafür wurde das Unternehmen kürzlich mit dem Preis für Machines in Construction (MiC) 4.0 ausgezeichnet.

Die Firma OilQuick ist Marktführer in ihrer Branche

In Steindorf wird alles selbst entwickelt und produziert und anschließend vermarktet und verkauft. Bis zu 5000 Schnellwechsler werden bei OilQuick Deutschland im Jahr produziert. Das Unternehmen beschäftigt über 150 Mitarbeiter und ist Marktführer in seiner Branche. Vom Erfolg der Firma profitiert über die Gewerbesteuer auch der Standort Steindorf. Die Gemeinde ist heuer bereits im neunten Jahr schuldenfrei und hat sich einige Projekte vorgenommen. So nähert sich das neue Feuerwehrhaus für 2,9 Millionen Euro der Vollendung. Auch der von Eltern schon lange gewünschte Kindergartenanbau ist geplant, ebenso wie ein neuer Spielplatz.