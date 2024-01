Steindorf, Schmiechen

Seniorenberaterin Birgit Gahlert ist Ansprechpartnerin für Steindorf und Schmiechen

In ihrem Eglinger Büro berät Birgit Gahlert auch Senioren aus Steindorf und Schmiechen Im Bürgerzentrum Egling ist auch Seniorenberaterin Birgit Gahlert ansässig

Plus Über die Landkreisgrenzen hinaus ist sie für sechs Gemeinden zuständig. Welches die drängenden Fragen der älteren Bevölkerung sind und wie oft ihr Altersarmut begegnet.

An wen wende ich mich für eine Unterstützung im häuslichen Bereich, wie beantrage ich Pflegegeld und wo bekomme ich Hilfsmittel her, wenn es altersbedingt langsam beschwerlicher wird? Dies sind Fragen, die sich in einer alternden Bevölkerung immer mehr Menschen stellen müssen. Über die Lokale Aktionsgruppe Ammersee (LAG) schlossen sich Ende des Jahres 2020 unter dem Motto „Gemeinwohlarbeit“ sechs Gemeinden zu einem Pilotprojekt für Seniorinnen und Senioren zusammen. Neben Egling als Initiator, Eresing, Weil und Windach profitieren mit Schmiechen und Steindorf auch zwei Gemeinden aus dem Landkreis Aichach-Friedberg von diesem Gemeinschaftsprojekt. Nach drei Jahren ist die Pilotphase abgeschlossen und Projektleiterin Birgit Gahlert zieht Bilanz.

Seniorenberaterin Birgit Gahlert ist über die Landkreisgrenzen hinaus für sechs Gemeinden zuständig. Foto: Julia Gahlert

Birgit Gahlert ist unermüdlich im Einsatz

„Unser gemeinsamer Ansatz hat sich bewährt und wir machen weiter, denn der Bedarf ist groß“, berichtet die gelernte Altenpflegerin. Von ihrem Stützpunkt im Eglinger Gemeindehaus aus ist sie 32 Stunden pro Woche für Seniorinnen und Senioren der sechs beteiligten Gemeinden im Einsatz. Durch Mundpropaganda sprach sich das Beratungsangebot trotz der Erschwernis durch die Coronapandemie schnell herum. Inzwischen ist die 47-Jährige unermüdlich im Einsatz, um Hilfestellung im Behördendschungel zu geben oder Hilfsmittel aufzuzeigen. „In der Schmiechener Bücherei hatte ich anfangs einmal im Monat feste Sprechstunden, das hat sich aber nicht bewährt“, berichtet Birgit Gahlert. Denn ein Gespräch in der häuslichen Umgebung ist den meisten am liebsten, hat sie festgestellt.

