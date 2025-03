Steindorf bekommt jetzt eine Bürger-App

Das Wasser ist für drei Stunden abgestellt. Wäre ja nicht so schlimm, wenn man es nur vorher gewusst hätte. Damit so etwas nicht mehr passiert und die Bürger immer schnellstens informiert werden können, gibt es bald eine Bürger-App.

600 Kommunen in Bayern haben sie schon, im Landkreis sind es immerhin 13. Jetzt bekommt die Gemeinde Steindorf auch dieses digitale Instrument. Natürlich könnten die Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite der Gemeinde nachschauen, aber wer tut das schon täglich. Eine Bürger-App ist die perfekte tagesaktuelle Informationsplattform: Wenn beispielsweise das Rathaus auf kurzfristige Straßensperrungen hinweist, Warnmeldungen herausgibt, Veranstaltungen ankündigt oder geänderte Öffnungszeiten veröffentlicht, bekommen die Bürger eine Push-Nachricht direkt auf Ihr Smartphone.

Bürger-App in Steindorf ist auch eine Plattform für die Vereine

Die App ist mit der Homepage der Gemeinde verschaltet, sodass sie einen Überblick über verschiedene bürgerrelevante Informationen wie zum Beispiel Online-Anträge, Abfallkalender, Öffnungszeiten, Katastrophenwarnungen, Schadensmelder etc. gibt. Die App bietet auch für die Vereine eine Plattform für die Öffentlichkeitsarbeit. Neuigkeiten und Veranstaltungen kommen so direkt zum Bürger.

Zudem ist eine Vernetzung mit den Apps der anderen Gemeinden möglich. Folgende Gemeinden haben bereits eine App: Mering, Kissing, Ried, Friedberg, Adelzhausen, Dasing, Obergriesbach, Rehling, Hollenbach, Schiltberg, Kühbach, Inchenhofen und Pöttmes. Der Gemeinderat Steindorf beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, die Gemeinde-App bei der Firma Cosmema zu bestellen. Die Einrichtung wird knapp 3600 Euro kosten und die Betreuung 185 Euro monatlich. In vier bis sechs Wochen soll die App an den Start gehen.

Die Kommunale Wärmeplanung geht weiter. Nach der Haushaltssperre des Bundes im Herbst 2023 hat die Bayerische Staatsregierung zum Jahreswechsel 2024/2025 eine neue Rechtsverordnung erlassen und damit bislang offene inhaltliche und finanzielle Fragen geklärt. Der Gemeinderat hat nun die Verwaltung mit der externen Vergabe der kommunalen Wärmeplanung im vorgegebenen gesetzlichen Rahmen beauftragt. Nach Abzug aller Förderungen wird die Gemeinde Steindorf knapp 35.000 Euro selbst bezahlen müssen.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hatte einen Zuschussantrag für 2025 gestellt und wird mit 500 Euro unterstützt.