Steindorf ist im neunten Jahr schuldenfrei

Plus Nicht nur die Gemeinde Schmiechen, auch Steindorf gelingt es wieder, kein Minus bei der Bank zu haben. Der Haushaltsplan für 2022 liegt jetzt vor.

Das Haushaltsvolumen von Steindorf steigt im laufenden Jahr um gut 34 Prozent auf 9.553.600 Euro. Der Verwaltungs­haushalt schließt voraussichtlich mit 4.005.600 Euro. Das bedeutet eine Steigerung von knapp acht Prozent. Bei den Einnahmen schla­gen vor allem Steuern zu Bu­che. Erwartet werden Grundsteu­ern in Höhe von 114.000 Euro und Einkommensteuer von 660.000 Eu­ro. Die Gewerbesteuer lässt keine genaue Prognose zu.