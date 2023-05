Steindorf

Steindorf ist im zehnten Jahr schuldenfrei

Plus Auch für Steindorf hat die Meringer Verwaltung die Gewerbesteuer falsch übermittelt. Deshalb muss mehr Geld für die Kreisumlage bezahlt werden.

Von Brigitte Glas

Das Haushaltsvolumen von Steindorf sinkt im laufenden Jahr um knapp zehn Prozent auf 8,6 Millionen Euro. Der Verwaltungs­haushalt schließt voraussichtlich mit 5,1 Millionen Euro. Das bedeutet eine Steigerung von knapp gut 28 Prozent. Bei den Einnahmen schla­gen vor allem Steuern zu Bu­che. Erwartet werden Grundsteu­ern in Höhe von rund 100.000 Euro und Einkommensteuer von über 700.000 Eu­ro. Die Gewerbesteuer lässt keine genaue Prognose zu, wird sich aber im Rahmen der vergan­genen Jahre bewegen.

Steindorfer Räte: Welche Versicherung kommt für den Schaden auf?

Der Stra­ßenunterhaltszuschuss bleibt konstant bei knapp 50.000 Euro. Bei der Schlüsselzuweisung wird Stein­dorf, wie seit vielen Jahren, leer ausgehen, da die Steuerkraft, ge­messen an der Einwohnerzahl, dafür zu hoch ausfällt. Bei der Um­lagekraft hat es in der Verwal­tungs­gemeinschaft eine Panne gegeben. Bedingt durch einen Übermittlungsfehler des Ge­werbesteuer-Istaufkommens ist die aktuelle Steuerkraftzahl falsch. Durch diesen Fehler ist ein mo­men­tan nicht bezifferbarer Scha­den entstanden. Folge ist, dass sich sowohl die Steuerkraft, als auch die Umlagekraft für das lau­fende Jahr enorm erhöhen. Als Folge muss Steindorf in diesem Jahr zum Beispiel eine weitaus höhere Kreisumlage be­zahlen. Alles soll berichtigt wer­den, kommt aber erst im Haushalt 2024 zum Tragen. Die Räte woll­ten geklärt haben, ob und welche Versicherung für den Schaden aufkommt, zumal die Verwal­tungs­gemeinschaft den Fehler zeitnah berichtigt hat.

