Steindorf will Flächen für die Windkraft ausweisen

Nicht, dass andere Stellen entscheiden: Steindorf will festlegen, wo künftig Windräder gebaut werden dürfen, und untersucht Flächen dafür.

Wo darf man Windräder bauen – und wo nicht? Darüber diskutierte der Steindorfer Gemeinderat. Das Ergebnis: Im Flächennutzungs­plan sollen sogenannte Vorbe­halts­gebiete für Windkraftanlagen festgelegt werden. Der Gemeinde­rat möchte damit verhindern, dass die Landschaft durch im Außenbe­reich grundsätzlich privilegierte Windräder zersiedelt wird.

Bestimmte Flächen für Windräder in Steindorf

Auf den ausgewiesenen Flächen innerhalb des Gemeindegebiets dürfen dann Windkraftanlagen errichtet werden, was im Umkehr­schluss auch bedeutet, dass diese jedoch dann nur dort und nicht etwa an anderer Stelle aufgestellt werden können. Das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien an der bayerischen Stromerzeugung zu erhöhen – darunter auch den Anteil der Windkraft an für Natur, Landschaft und Bevölkerung ver­träglichen Standorten – ist sowohl im Landesentwicklungsprogramm als auch in den Regionalplänen der einzelnen Regierungsbezirke verankert.

Die Räte befürchteten, dass höhere Stellen entscheiden, wenn sie jetzt nicht handelten. Jetzt soll ein Planungsbüro geeig­nete Standorte ermitteln, über die der Gemeinderat dann entschei­det. Wichtig erschien es ihnen auch, dass zusammen mit den Nachbargemeinden entschieden wird.

Geld zurück für Steindorfer Eltern

Zudem setzte sich der Gemeinderat mit den Kosten für das Haus für Kinder auseinander. Der Wunsch nach einer Entlastung der Eltern wurde an die Gemeinde heran­ge­tragen. Pro Kind sollen nun 50 Eu­ro zurückerstattet werden. Damit sollen die im laufenden Jahr wegen Co­rona und Personalmangel beding­ten Schließungen und Einschrän­kungen der Öffnungszeiten aus­geglichen werden.

Der Gemeinderat sprach sich einstimmig dafür aus, da vor Kurzem erst die Essenspauschale eingeführt wurde, die auch bei Schließung greift. Es handelt sich bei der Rückzahlung um eine frei­willige und einmalige Leistung der Gemeinde, ein Rechtsanspruch darauf besteht nicht. Für die Ge­meinde fallen dadurch 1800 Euro an. Im kommenden Jahr wird der Personalmangel nicht mehr so gra­vierend ausfallen. Auf die jüngs­ten Stellenausschreibungen hatte es eine gute Resonanz ge­geben, wusste Bürgermeister Paul Wecker zu berichten. Demnächst fangen ein Kinderpfleger und eine Erzieherin im Haus für Kinder neu an. (glb)