Theatergruppe Steindorf probt den "Horoskopwastl"

Am 24. März ist Premiere des Theaterstücks "Der Horoskopwastl" in Steindorf. Die Proben laufen auf Hochtouren. Das sind die Termine der Aufführungen.

Vier Männer, zwei Ehemänner und zwei, die es erst noch werden wollten, leiden unter der panischen Angst, unter den Pantoffel zu kommen. Wasser auf die Mühlen bringt besonders der Wastl, der sich mit den Horosko­pen besonders gut auskennt. Die­ser sagt für die Ehen nichts Gutes voraus, sondern spricht nur von Dampf und Explosion. Also ma­chen sie sich aus dem Staub und hausen unter nicht vorstellbaren Bedingungen. Die Theatergruppe Steindorf bereitet sich auf ihr dies­jähriges Stück „Der Horoskop­wastl“ von Erika Naumann vor.

Die Proben laufen auf Hochtou­ren, denn bald ist Freitag, der 24. März. Dann ist Premiere. Regis­seur Fritz Dietrich konnte teils auf sein bewährtes Darstellerteam zurückgreifen. Johannes Schus­ter, Maria Klostermayr und Ri­chard Schmied gehören schon zum Stamm. Neu oder wieder da­bei sind dieses Jahr Christoph Pschorr, Peter Lidl, Andrea Keller und Katharina Klostermayr.

"Der Horoskopwastl": Das sind die Termine in Steindorf

Gespielt wird im Saal des Gemeinde­hauses in Steindorf in der Schul­straße. Die Theatergruppe hat in vielen Arbeitsstunden dort die Bühne vergrößert und den Saal renoviert.

Info: Die Premiere geht am Freitag, 24. März um 19:30 Uhr über die Büh­ne. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 25. März, Freitag, 31. März und Samstag, 1. April, jeweils um 19:30 Uhr und an den Sonn­ta­gen, 26. März und 2. April jeweils um 17 Uhr. Karten gibt es ab sofort bei Familie Klotz, Tel. 08202-8169, täglich 18 bis 20 Uhr.