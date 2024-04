Wie hoch darf in Eresried gebaut werden?

Weil in Eresried kein Bebauungsplan existiert, muss sich das Bauvorhaben in die Umgebung einfügen. Erste Gemeinderatssitzung im fast fertigen Feuerwehrhaus.

Mit zwei Bauanträgen hatte sich der Gemeinderat in sei­ner jüngsten Sitzung zu befassen. Ein bestehendes Wohnhaus am Ortsrand von Hofhegnenberg soll umgebaut und erweitert werden. Für zusätzlichen Wohnraum plus Dachterrasse soll die an das Haus angrenzende Garage überbaut wer­den. Während sich die Räte ein­stim­mig für die Genehmigung ent­schieden, gab es beim zweiten Bau­vorhaben kontroverse Diskussio­nen.

Wie ist die Erschließung für das Gebäude gesichert?

In Eresried soll ein Einfamilienhaus mit Garage und Scheune abgebro­chen werden und an dieser Stelle zwei Doppelhäuser mit vier Car­ports und einer Heizzentrale entste­hen. Der Bauantrag war in der ver­gangenen Sitzung zurückgestellt worden, da erstens die Unterlagen nicht vollständig vorlagen und zwei­tens der Gemeinderat das dritte Voll­geschoss und das Heizkraftwerk mit Öffnung zum Gehweg hin kri­tisch gesehen hatte. Nun standen die Architekten Ulrich Vogel und Im­ke Juergens Rede und Antwort. Es sollte kein Problem sein, das Heiz­kraftwerk zu drehen. Aber ein gro­ßes Problem sahen die Räte in der Gebäudehöhe und der Frage nach einem Dachgeschoss oder einem dritten Vollgeschoss. Für Eresried existiert kein Bebauungsplan. Das geplante Vorhaben muss sich „in die nähere Umgebung einfügen“ und die Erschließung muss gesi­chert sein.

Wird die Sicht auf die Kirche St. Georg beeinträchtigt?

Rein rechnerisch handelt es sich in der Planung um Vollge­schosse, wobei die Grenzen nur mi­nimal überschritten sind. Die Wand­höhe beträgt 7,02 Meter, die First­höhe 9,90 Meter. Die Frage war nun: Verstellen die Häuser die Sicht auf die Kirche St. Georg oder nicht. Als „eindeutig zu hoch“ empfand Al­bert Erhard die Häuser, obwohl er mit der Grundstücksaufteilung bes­tens zufrieden war. Außerdem be­fürchtete er einen Präzedenzfall für weitere Bauvorhaben mit drei Voll­geschossen. Georg Egenhofer ge­fiel die Höhe zwar auch nicht, er gab aber zu bedenken, dass Bau­land knapp ist und man wohl in die Höhe gehen müsse. Gerhard Bern­hard wollte die Meinung der Eres­rieder einholen. „Wir müssen heute eine Entscheidung treffen“, sagte Bürgermeister Paul Wecker, „sonst laufen die Fristen ab und wir haben stillschweigend zugestimmt.“

Die Denkmalschutzbehörde muss dem Bau separat zustimmen. Die Räte vergewisserten sich noch, dass die Flächen rund um die Häuser nicht versiegelt werden und dass keine supermodernen Betonbauten aufs Dorf kommen. Die Architekten si­cherten das zu. Es solle eine Holz­verkleidung oder ganze Holzhäuser kommen. Die Abstimmung ergab ei­ne Pattsituation 4:4. Damit wurde die Genehmigung nicht erteilt. Jetzt entscheidet das Landratsamt.

Die Gemeinderatssitzung fand im fast fertigen Feuerwehrhaus statt, weil das Gemeindehaus noch von der Theatergruppe belegt war. Die Eröffnung des Neubaus ist für den 7. September geplant.