Stele in Mering erinnert an 75 Jahre Siedlung St. Afra

Die kleine Anlage mit Sitzbänken und einer Anpflanzung am Marienplatz von St. Afra ist inzwischen fertiggestellt, das Fundament betoniert, die Stele wird derzeit vom Meringer Bauhof aufgestellt. Wie das Erinnerungssymbol an die große Leistung der ersten Siedler und 75 Jahre Siedlergeschichte aussieht, wird erst bei der feierlichen Enthüllung am kommenden Sonntag zu sehen sein. „Mittlerweile steht das Programm für unseren kleinen Festakt fest“, informiert Wolfgang Wrba. Als Hauptorganisator des Festtags hat er viele Hebel in Bewegung gesetzt, damit die Aufstellung des schon lange gewünschten Erinnerungsstücks in einem festlichen Rahmen erfolgen kann.

