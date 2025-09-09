Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Stele in Mering erinnert an 75 Jahre der Siedlung St. Afra

Mering

Stele in Mering erinnert an 75 Jahre Siedlung St. Afra

Das Programm zur Enthüllung der Stele zum 75-jährigen Siedlerjubiläum am Tag der Heimat in St. Afra steht. Die Besucher erwartet eine historische Ausstellung.
Von Heike John
    • |
    • |
    • |
    Vor 75 Jahren wurden in Mering die ersten Siedlerhäuser gebaut und mit viel handwerklichem Fleiß entstand die neue Siedlung St. Afra. Daran soll nun eine Stele erinnern, die am Tag der Heimat enthüllt wird.
    Vor 75 Jahren wurden in Mering die ersten Siedlerhäuser gebaut und mit viel handwerklichem Fleiß entstand die neue Siedlung St. Afra. Daran soll nun eine Stele erinnern, die am Tag der Heimat enthüllt wird. Foto: St. Afra Archiv

    Die kleine Anlage mit Sitzbänken und einer Anpflanzung am Marienplatz von St. Afra ist inzwischen fertiggestellt, das Fundament betoniert, die Stele wird derzeit vom Meringer Bauhof aufgestellt. Wie das Erinnerungssymbol an die große Leistung der ersten Siedler und 75 Jahre Siedlergeschichte aussieht, wird erst bei der feierlichen Enthüllung am kommenden Sonntag zu sehen sein. „Mittlerweile steht das Programm für unseren kleinen Festakt fest“, informiert Wolfgang Wrba. Als Hauptorganisator des Festtags hat er viele Hebel in Bewegung gesetzt, damit die Aufstellung des schon lange gewünschten Erinnerungsstücks in einem festlichen Rahmen erfolgen kann.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden