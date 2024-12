Fotos der Heiligen Drei Könige: Nutzen Sie unser Upload-Portal

In den nächsten Tagen ziehen die Heiligen Drei Könige durch die Ortschaften im Wittelsbacher Land. Junge Menschen engagieren sich und sammeln für einen guten Zweck. Traditionell schicken viele Pfarreien ein Foto ihrer Gruppe bzw. Gruppen an die Zeitung. Dieses Jahr bitten wir darum, dafür das seit einigen Monaten bekannte Upload-Portal für Pfarreien, Vereine, Schulen und andere Organisationen und Einrichtungen zu nutzen. Laden Sie das Bild dort bitte unter upload.augsburger-allgemeine.de hoch. Das ist ganz einfach, stellt sicher, dass alle Daten korrekt sind, und ist natürlich kostenlos. Bitte beachten Sie beim Hochladen dieses und anderer Beiträge, alle Felder in der Maske auszufüllen. (AZ)

