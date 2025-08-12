Steuerfachwirt aus Dasing für meisterhafte Leistung ausgezeichnet

Wer die berufsbegleitende Weiterbildung zum Steuerfachwirt oder zur Steuerfachwirtin erfolgreich abschließt, beweist nicht nur fachliches Können, sondern auch Zielstrebigkeit. Florian Schwenk aus Dasing zählt in diesem Jahr zu den Besten des Prüfungsjahrgangs: Mit einem Notendurchschnitt von 2,2 gehört er zu den besten 20 Prozent der Absolventinnen und Absolventen in Bayern – und wurde dafür mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung geehrt. Die Übergabe erfolgte im Rahmen der Abschlussfeier der Aus- und Weiterbildung der Steuerberaterkammer München.

Der Abschluss als Steuerfachwirtin oder Steuerfachwirt gilt als „Meisterprüfung der Steuerbranche“

„Der erfolgreiche Abschluss einer berufsbegleitenden Weiterbildung ist eine besondere Leistung, die Ausdauer, Selbstdisziplin und Leidenschaft für den Beruf verlangt“, so Prof. Hartmut Schwab, Präsident der Steuerberaterkammer München. Neben dem Meisterpreis können sich alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen über den Meisterbonus des Freistaats Bayern freuen: Er belohnt die bestandene Prüfung mit einer einmaligen Förderung in Höhe von 3000 Euro – ein Signal für die Wertschätzung beruflicher Weiterbildung.

Der Abschluss als Steuerfachwirtin oder Steuerfachwirt gilt als „Meisterprüfung der Steuerbranche“ und eröffnet vielfältige Karrierewege innerhalb der steuerberatenden Berufe. Die Fortbildung baut auf der Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten auf und vertieft insbesondere Kenntnisse im Steuerrecht, Rechnungswesen und der Mandatsbetreuung. (AZ)