Stockschießen

vor 21 Min.

Fünf Medaillen: Geschwister Steber aus Haberskirch räumen bei WM ab

Plus Selina und Daniel Steber aus Haberskirch gehören zu den erfolgreichsten Eisstockschützen bei der Nachwuchs-WM. Jubel und Tränen liegen nahe beieinander.

Von Sebastian Richly

Gleich fünf Medaillen räumten Selina und Daniel Steber bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften der Eisstockschützen und Eisstockschützinnen in Südtirol ab. Die Geschwister aus Haberskirch, die für den TSV Peiting starten, gingen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Wettkämpfe. Am Ende lagen Jubel und Tränen nahe beieinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

