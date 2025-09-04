Schwerer Verkehrsunfall zwischen Bachern und Ried

Am Donnerstagmorgen hat es auf der Verbindungsstraße zwischen Bachern und Ried einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Das bestätigte die Polizei Friedberg auf Nachfrage. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall, an dem mehrere Autos beteiligt waren, gegen 9 Uhr. Dabei wurden mehrere Personen schwer verletzt. Die Verbindungsstraße zwischen Bachern und Ried wurde daraufhin komplett gesperrt. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, darüber konnte die Polizei noch keine näheren Auskünfte geben. (AZ)

86316 Friedberg

Verkehrsunfall

Verbindungsstraße