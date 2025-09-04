Icon Menü
Bachern/Ried

Am Donnerstagmorgen ereignet sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Bachern und Ried mit mehreren Schwerverletzten. Die Verbindungsstraße ist komplett gesperrt.
    Zwischen Bachern und Ried gab es am Donnerstagmorgen einen schweren Verkehrsunfall.
    Zwischen Bachern und Ried gab es am Donnerstagmorgen einen schweren Verkehrsunfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagmorgen hat es auf der Verbindungsstraße zwischen Bachern und Ried einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Das bestätigte die Polizei Friedberg auf Nachfrage. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall, an dem mehrere Autos beteiligt waren, gegen 9 Uhr. Dabei wurden mehrere Personen schwer verletzt. Die Verbindungsstraße zwischen Bachern und Ried wurde daraufhin komplett gesperrt. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, darüber konnte die Polizei noch keine näheren Auskünfte geben. (AZ)

