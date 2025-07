Hörmannsberger Straße in Kissing ist wieder offen

Eigentlich war es im März 2024 nur ein Wasserrohrbruch. Aber dann stellte die Gemeinde Kissing fest, dass die Wasserleitung in der Hörmannsberger Straße, eine der ältesten in der Gemeinde, dringend ausgetauscht werden muss. „Die Rohre waren teilweise nur noch so dünn wie Papier“, erinnerte sich Bürgermeister Reinhard Gürtner.

Erneuert wurde nun auf 425 Metern von der Hausnummer 1 bis zum Parkplatz bei der Burgstallkapelle. Elf Hausanschlüsse sind ebenfalls neu und schließlich wurde die Fahrbahndecke wieder hergestellt. Eine Überraschung gab es dann doch noch, denn „eine Baustelle ist immer ein bisschen wie eine Wundertüte“, wie Markus Sommer von der ausführenden Firma Klaus-Bau sagte. Bei der Burgstallkapelle musste zusätzlich ein Schieber ausgetauscht werden. Bürgermeister Gürtner und alle anderen Beteiligten bedankten sich für die gute Zusammenarbeit. Die Kosten von ca. 420000 Euro sind im Rahmen und die Baumaßnahme wurde sogar zwei Wochen früher als geplant fertig. Hätte es vor Kurzem nicht die große Hitzewelle gegeben, wäre man noch schneller gewesen.

Kissing saniert auch Wasserleitung in der Kornstraße

Es geht weiter: Ein Prozent der gesamten Wasserleitungen in Kissing sollen pro Jahr erneuert werden. Als Nächstes ist die Kornstraße dran.