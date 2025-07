Dorfstraße in Rohrbach wird ab Montag gesperrt

Ab Montag, 14. Juli, ist die Dorfstraße in Rohrbach für mehr als drei Monate gesperrt. Grund sind Straßenbauarbeiten. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Ortseingang aus Bachern kommend und der Abzweigung zur Jaisstraße. Die Bauarbeiten sind Teil des Fünf-Jahres-Plans der städtischen Tiefbauabteilung und wurden Ende 2024 beschlossen.

Die Straße in Rohrbach muss komplett neu gebaut werden

Dabei wird die Straße von Grund auf neu ausgebaut. Denn eine reine Asphaltdeckensanierung kann aufgrund der geringen Asphaltstärke nicht umgesetzt werden. Zudem fehlt der Straße in Teilen ein frostsicherer Unterbau. Deshalb wird der bestehende Asphaltbelag und der nicht frostsichere Unterbau durch eine vier Zentimeter starke Asphaltdeckschicht, eine 16 Zentimeter starke Asphalttragschicht und eine 35 Zentimeter starke Frostschutzschicht ersetzt.

Gleichzeitig sollen die Schieberkappen und Schachtabdeckungen ausgetauscht werden. Auch eventuell beschädigte Straßensinkkästen und Leitungen werden erneuert und marode Kanalabschnitte saniert. Die Baustelle wird zudem dafür genutzt, um Leerrohre für einen Glasfaseranschluss im Gehweg zu verlegen, der wiederum ebenfalls erneuert wird. Die beiden Bushaltestellen in der Dorfstraße sollen außerdem barrierefrei ausgebaut werden.

Für 2025 plant die LEW Verteilnetz GmbH laut Stadt aufgrund eines Netzengpasses den Neubau einer Trafostation und die Verlängerung ihres bestehenden Leitungspaketes in der Dorfstraße. Zusätzlich werden für das Landeskriminalamt Leitungen für einen Behördenfunk verlegen.

Die Kosten für die Straßensanierung belaufen sich auf circa 600.000 Euro

Die vielen einzelnen Baumaßnahmen kosten ihre Zeit. Geplant ist die Sperrung bis zum 31. Oktober. Die Umleitung erfolgt über Rederzhausen und ist ausgeschildert. Die Kosten belaufen sich auf circa 600.000 Euro.

Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Bei der AVV-Regionalbuslinie 208 und dem AVV-Anrufsammeltaxi ändern sich Haltestellen und Abfahrtszeiten. Für die Haltestelle „Rohrbach“ wird eine Ersatzhaltestelle auf Höhe der Dorfstraße 3 eingerichtet. Die AVV-Linie 208 fährt in Fahrtrichtung Friedberg die Ersatzhaltestelle auf Seite der Dorfstraße 3 bzw. des Goldenen Sterns an. In Fahrtrichtung Baindlkirch wird die Ersatzhaltestelle auf der gegenüberliegenden Seite angefahren, mit Ausnahme der Fahrt um 16.59 Uhr ab „Friedberg, Bahnhof“, die auf der Seite des Goldenen Sterns abfährt. Das AVV-Anrufsammeltaxi fährt die Ersatzhaltestellen entsprechend an.

Haltestellen für den Bus ändern sich durch die Bauarbeiten

Die Fahrt der AVV-Linie 208 mit Abfahrt um 11.59 Uhr ab „Friedberg, Bahnhof“ kann die Haltestelle „Rohrbach“ nicht anfahren, ebenso die Fahrt mit Abfahrt um 14.29 Uhr ab „Friedberg, Bahnhof“ an schulfreien Tagen. Die Fahrt mit Abfahrt um 15.59 Uhr ab „Friedberg, Bahnhof“ fährt die Haltestellen in Baindlkirch, Eurasburg, Rehrosbach, Rinnenthal und Hügelshart sowie die Haltestelle „Ottmaring, Schule“ nicht an. Bei der Fahrt mit Abfahrt um 08.20 Uhr ab „Ried, Ort“ können die Haltestellen in Eurasburg, Rehrosbach, Rinnenthal und Hügelshart sowie die Haltestelle „Ottmaring, Schule“ nicht angefahren werden.

Bei den Fahrten mit Abfahrt um 13.34 Uhr (normalerweise 13.33 Uhr), 17.08 Uhr und 18 Uhr ab „Ried, Ort“ entfällt die Haltestelle „Rohrbach“ ebenso wie bei der Fahrt mit Abfahrt um 14.30 Uhr ab „Asbach, Gemeinde Ried“. Die Fahrgäste werden gebeten, sich anhand des Baustellenfahrplans über die neuen Abfahrtszeiten zu informieren.