Taucher im Friedberger See vermisst? „Solange die Vermutung besteht, wird gesucht“

Dienstagvormittag am Friedberger See. Badegäste, die gerne ins Wasser gehen wollen, um sich abzukühlen, werden gebeten, das Ufer zu räumen. Es wird abgesperrt, um die Suche fortzusetzen. Am Montag wurde bei der Polizei gemeldet, dass ein Taucher von seinem Tauchgang nicht mehr zurückgekehrt sei. Sofort wurden die Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Taucher und Einsatzkräfte mit Spezialgeräten suchten nach der vermissten Person. Noch immer ist nicht klar, um wen es sich bei dem Vermissten handelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Auch Taucher, die am Montag im See unterwegs waren, sollen sich bei der Friedberger Polizeiinspektion melden.

Friedberger See: Nur wenig Hoffnung für vermissten Taucher

Am Montagabend wurde die Suche ergebnislos abgebrochen. Aber auch am Dienstag sind wieder Drohnen über dem See und Taucher im Wasser. Ein Polizeihubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Am späten Dienstagnachmittag wurde eine Hundestaffel zur Vermisstensuche herangezogen. „Solange wir auch nur die Vermutung haben, dass sich eine hilflose Person im oder unter Wasser befinden könnte, wird gesucht“, erklärt eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. Karl Schreiner, Leiter der Friedberger Polizeiinspektion, bestätigt: „Wir können nicht ausschließen, dass doch noch ein Taucher im See ist und deshalb geben wir die Suche nicht auf.“ Man habe noch am Montagabend umfangreiche Ermittlungen zum Verbleib des möglicherweise vermissten Tauchers angestellt. „Wir haben die Parkplätze und Fahrräder kontrolliert, ob eines der Fahrzeuge dem Taucher gehören könnte“, informiert Schreiner. Zudem wurde das Ufer weiträumig abgesucht. „Eventuell hätte es dort Gegenstände oder Kleidung geben können, die uns Hinweise auf die Identität des Vermissten gegeben hätten.“ Doch auch hier blieb die Suche erfolglos.

Nach Informationen unserer Redaktion hatte sich wohl noch nach dem Rettungseinsatz am Montag ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, dass sich eventuell doch noch eine Person im See befindet. Auch Karl Schreiner weiß davon: „Wir hatten einen Zeugen, der nach Bekanntwerden des Einsatzes bei uns angerufen hat.“ Der Zeuge war mit dem Schlauchboot auf dem See unterwegs und hat dort einen Taucher beobachtet. „Außerdem hat die Wasserwacht einen Taucher ins Wasser gehen sehen, doch er kam nicht wieder aus dem See“, so Schreiner weiter. Von diesem Taucher gibt es eine Beschreibung, aber keine näheren Hinweise auf seine Identität.

Klaus Kohler von der Tauchbasis am Friedberger See erklärt: „Die Tauchschule vergibt sogenannte Tauchgenehmigungen.“ Sie sind entweder direkt bei der Tauchbasis über E-Mail oder Telefon erhältlich oder bei der BK Tankstelle in Friedberg-West. „Für Montag waren drei Taucher gemeldet“, so Klaus Kohler. Alle drei Taucher konnten wohlbehalten angetroffen werden. „Uns ist nicht bekannt, dass noch ein weiterer Taucher im Wasser war.“ Falls am Montag aber doch eine vierte Person zum Tauchen gegangen ist, bestehe nur noch wenig Hoffnung, sie lebend zu finden, so PI-Chef Karl Schreiner. Kohler, selbst ein erfahrener Taucher und Leiter der Tauchbasis, erklärt: „Eine Pressluftflasche reicht für etwa eineinhalb Stunden.“ So lange kann ein Taucher dann auch unter Wasser bleiben.

Teilweise wurde auch am Dienstag das Ufer am Friedberger See gesperrt. Foto: Jutta Metzger

Deshalb ist der Friedberger See bei den Tauchern beliebt

Der Friedberger See ist bei Tauchern beliebt. Es gibt Übungsplattformen und auch ein zehn Meter langes Boot ist im See zu erkunden. Ebenfalls gibt es ein Baggergestell, ein Surfbrett und eine Schatztruhe, die von den Tauchern gefunden werden können. Der See ist bis zu zwölf Meter tief. Beliebt ist der See auch wegen seiner abwechslungsreichen Pflanzenwelt und des Fischreichtums, mit Hecht, Aal, Karpfen und Rotaugen.

Info: Taucher oder Badegäste, die Beobachtungen gemacht oder Hinweise auf eine vermisste Person haben, können sich bei der Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 melden.