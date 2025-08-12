Taucher im Friedberger See vermisst? „Solange die Vermutung besteht, wird gesucht“

Dienstagvormittag am Friedberger See. Badegäste, die gerne ins Wasser gehen wollen, um sich abzukühlen, werden gebeten, das Ufer zu räumen. Es wird abgesperrt, um die Suche fortzusetzen. Am Montag wurde bei der Polizei gemeldet, dass ein Taucher von seinem Tauchgang nicht mehr zurückgekehrt sei. Sofort wurden die Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Taucher und Einsatzkräfte mit Spezialgeräten suchten nach der vermissten Person. Noch immer ist nicht klar, um wen es sich bei dem Vermissten handelt. Am Montagabend wurde die Suche ergebnislos abgebrochen. Aber auch am Dienstag sind wieder Drohnen über dem See und Taucher im Wasser. „Solange wir auch nur die Vermutung haben, dass sich eine hilflose Person im oder unter Wasser befinden könnte, wird gesucht“, erklärt eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord.

Friedberger Baggersee: Nur wenig Hoffnung für vermissten Taucher

Nach Informationen unserer Redaktion hatte sich wohl noch nach dem Rettungseinsatz am Montag ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, dass sich eventuell doch noch eine Person im See befindet. Klaus Kohler von der Tauchbasis am Friedberger See war das nicht bekannt. Die Tauchschule vergibt sogenannte Tauchgenehmigungen. Sie sind entweder direkt bei der Tauchbasis über E-Mail oder Telefon erhältlich oder bei der BK Tankstelle in Friedberg-West. „Für Montag waren drei Taucher gemeldet“, so Klaus Kohler. Alle drei Taucher konnten wohlbehalten angetroffen werden. „Uns ist nicht bekannt, dass noch ein weiterer Taucher im Wasser war.“ Falls am Montag aber doch eine vierte Person zum Tauchen gegangen ist, bestand nur noch wenig Hoffnung, sie lebend zu finden. Kohler, selbst ein erfahrener Taucher und Chef der Tauchbasis, erklärt: „Eine Pressluftflasche reicht für etwa eineinhalb Stunden.“ So lange kann ein Taucher dann auch unter Wasser bleiben.

Teilweise wurde auch am Dienstag das Ufer am Friedberger See gesperrt. Foto: Jutta Metzger

Deshalb ist der Friedberger See bei den Tauchern beliebt

Der Friedberger See ist bei Tauchern beliebt. Es gibt Übungsplattformen und auch ein zehn Meter langes Boot ist im See zu erkunden. Ebenfalls gibt es ein Baggergestell, ein Surfbrett und eine Schatztruhe, die von den Tauchern gefunden werden können. Der See ist bis zu zwölf Meter tief. Beliebt ist der See auch wegen seiner abwechslungsreichen Pflanzenwelt und des Fischreichtums, mit Hecht, Aal, Karpfen oder Rotaugen.

Info: Taucher oder Badegäste, die Beobachtungen gemacht oder Hinweise auf eine vermisste Person haben, können sich bei der Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 melden.