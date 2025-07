Mit einem großen Fest feiert der SV Mering sein 100-jähriges Bestehen

Drei Tage lang feierte der Meringer Sportverein mit seinen 1750 Aktiven und Gästen sein 100-jähriges Bestehen auf der Sportanlage, in der Eduard-Ettensberger-Halle und im großen Partyzelt. Die meisten Angebote fanden am Samstag statt. Alle Aktiven, die zur Feier des Tages neue dunkelrote T-Shirts trugen, zogen unter Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste mit der Musik des Meringer Spielmannszugs in die Sportanlage ein.

Heike Scherer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis